بكري: تنفيذ 13 ألف مشروع بتكلفة 4.5 تريليون جنيه (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك عملية شحن من الخونة والمتآمرين لتحريض الناس، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات من المهام الرئيسية للإعلام.





وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن المواجهة لا تكون بأي كلام، لكن من خلال تفنيد الشائعات والأكاذيب.





وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري واع بالمخاطر ولن يسمح لأحد بالخروج ضد الدولة المصرية، لافتًا إلى أننا نواجه حروب ومؤامرات.





وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ ما لا يقل عن 13 ألف مشروع بتكلفة 4.5 تريليون جنيه.











