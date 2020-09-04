بكري: تنفيذ 13 ألف مشروع بتكلفة 4.5 تريليون جنيه (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:45 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك عملية شحن من الخونة والمتآمرين لتحريض الناس، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات من المهام الرئيسية للإعلام.

وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن المواجهة لا تكون بأي كلام، لكن من خلال تفنيد الشائعات والأكاذيب.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري واع بالمخاطر ولن يسمح لأحد بالخروج ضد الدولة المصرية، لافتًا إلى أننا نواجه حروب ومؤامرات.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ ما لا يقل عن 13 ألف مشروع بتكلفة 4.5 تريليون جنيه.



وفي سياق آخر صادف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة بشرق القاهرة سيدة مسنة، طلبت منه مساعدتها في الحصول على علاجها، حيث أكدت على ضرورة رعاية المواطنة صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.

ودار بين الرئيس السيسي والسيدة المسنة حوارًا شرحت فيه أنها تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط وتحتاج إلى الرعاية، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم يتم قبولها.

من جانبه سألها الرئيس السيسي "مين اللي قالك لا، ده إحنا عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة. وعلقت السيدة المسنة قائلة "والمصحف انتخبتك، ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك ".

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور والكباري بجسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، وشدد خلالها على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على سلامة العمال.

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مشروع الشائعات الدولة الإعلامي مصطفى بكري

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