ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، موقفه النهائي مع الفريق الكتالوني بعدما فجر أفضل لاعب في العالم قنبلة إبداء رغبته في الرحيل عن معقل الكامب نو في أعقاب الهزيمة التاريخية التي نالها فريقه أمام بايرن ميونخ 8 – 2 بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي توج بها الفريق البافاري في النهائي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.





وقال ميسي :" لم أكن سعيداً وأردت المغادرة ، لم يُسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال وسأبقى في النادي الكتالوني حتى لا أتورط في نزاع قانوني، وإدارة النادي "كارثة" ولن أذهب للمحكمة ضد نادي حياتي لذلك سأبقي مع الفريق.





وأضاف :" الهزيمة في لشبونة أمام بايرن ميونيخ كانت صعبة للغاية، ولم أتوقع الخسارة بهذه الطريقة لذلك أردت أن يمر الوقت ثم أخرج لتوضيح كل شيء".





وتابع :" أدركت أن الوقت حان للرحيل عن برشلونة، وطلبت ذلك من رئيس النادي جوسيب بارتوميو كثيرًا، لإفساح المجال أمام لاعبين شباب جدد للمشاركة مع البرسا".





وأوضح :" قرار رحيلي عن برشلونة لم يأتي بسبب نتيجة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، القرار كنت أفكر فيه منذ فترة طويلة وأخبرت الرئيس بذلك".

وأكمل :" واجهت صعوبة في اتخاذ قرار الرحيل، إنه لم يأتي من نتيجة بايرن فقط، ولكن جاء من أشياء كثيرة، لطالما قلت إنني أريد أن أنهي مسيرتي هنا لكني أريد مشروع للفوز بالألقاب والحقيقة هي أنه لا يوجد أي مشروع".

وأشار نجم البرسا :" رئيس برشلونة كان يقول دائماً يمكنك أن تقرر مستقبلك في نهاية كل موسم، إذا كنت تريد الخروج أو الاستمرار ولم يفي بـ وعده".

وأردف :" كنت أعتقد أنني حر في الرحيل كما أخبرني رئيس برشلونة، والآن يتعلقوا بحقيقة أنني لم أخبرهم بذلك قبل 10 يونيو، بينما في ذلك التاريخ كنا ننافس من أجل الدوري الإسباني في ظل الظروف العصيبة التي وضعنا فيها فيروس كورونا".

وأتم تصريحاته :" برشلونة أعطاني كل شيء وأعطيته كل شيء، أعلم أنه لم يخطر ببالي أبدًا أن أقاضي برشلونة، فمن لم يفي بوعده معي ليس برشلونة بل من يمثل النادي".



