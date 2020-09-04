والد طالب الفريسكا: "ربيته على قانون الصعايدة.. إزاي يجيب الجنيه" (فيديو)

قال عبد الناصر راضي، والد الطالب إبراهيم الطالب المتفوق في الثانوية العامة المعروف بطالب الفريسكا، إن قانون الصعايدة هو العمل، مضيفًا "من أول ما نتولد بنتعلم نعرف نجيب الجنيه ازاي ونحافظ عليه".





وأضاف راضي في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة "أول ما بيكبر بنعمله ازاي يكافح ويشتغل ويحافظ على الجنيه، هو ده اللي اتعلمته من أبويا".





وتابع "الراجل بيبدأ من مصغره، وبيتعلم يحافظ على الجنيه ازاي، هو ده الاساس اللي احنا اتربينا عليه وربنا كلل جهدنا وإبراهيم دخل الفرحة علينا وده كله بفضل ربنا".





واستطرد "ربنا جعل إبراهيم يكون السبب أنه يتم النظر على الملايين اللي زي إبراهيم، والدولة بدأت فعلا تتخذ إجراءات علشان تشوف المتفوقين اللي زي إبراهيم".





وكان انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".





وأضاف: "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي".





وفي ذات السياق قال إبراهيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.





واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".





وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وأنشأ صفحة عبر الفيسبوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.





وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.



