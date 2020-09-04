محمد إبراهيم يكشف حقيقة عروض الأهلي وبيراميدز

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
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أعرب محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة، عن سعادته بعد فوز فريقه الكبير على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال إبراهيم عبر قناة "أون تايم سبورتس" :" الثقة التي يعطيها المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق هي السبب في الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق وتعطينا راحة في اللعب".

وأضاف نجم المقاصة :" مع عودة الغيابات ورجوع مستوي بعض اللاعبين فريق المقاصة سيصبح كبير".

وعن العروض المقدمة له بعض تألقه في الأونة الأخيرة، قال:"كل تركيزي في أرضية الملعب ومع فريقي هو الذي سيقودني لكل شئ، ولا أفكر في العروض الحاليةـ، ولا أشغل نفسي بما يُقال عني على السوشيال ميديا، وطموحي في الفترة القادمة اللعب مع منتخب مصر".

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