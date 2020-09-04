محمد علي خير: لقاء السيسي بالسيدة المسنة "غير مرتب"

أشاد الإعلامي محمد علي خير، بمشهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيدة المسنة أثناء تفقده لعدد من مشروعات الطرق والمحاور بشرق القاهرة اليوم الجمعة، قائلًا "هذا المشهد مش مترتب".





وأضاف خير خلال تقديم برنامجه "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة: "هذا المشهد مش مترتب لسببين الأول ملابس هذه السيدة الرثة، وكانت جاية بعبلاها زي ما بيقولوله، والسبب الثاني الدعوة اللي قالتها السيدة للرئيس وهي دعوة ارتجالية كانت من القلب".





وتابع "هذا المشهد هزني، وخلاني أفكر إن الناس الفترة دي محتاجة الحكومة تطبطب عليها وتشرح لها، مش عايزين اللقطة تبقى على الفيس بوك، الناس المرض والفقر هدهم وخلالهم حتى مش عارفين يعبروا عن اللي بيحسوا بيه".





وكان صادف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة بشرق القاهرة سيدة مسنة، طلبت منه مساعدتها في الحصول على علاجها، حيث أكدت على ضرورة رعاية المواطنة صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.





ودار بين الرئيس السيسي والسيدة المسنة حوارًا شرحت فيه أنها تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط وتحتاج إلى الرعاية، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم يتم قبولها.





من جانبه سألها الرئيس السيسي "مين اللي قالك لا، ده إحنا عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وعلقت السيدة المسنة قائلة "والمصحف انتخبتك، ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك".



