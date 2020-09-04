بارتوميو كاذب ولن أقاضي البلوجرانا.. أبرز تصريحات ليونيل ميسي بعد إعلان استمراره مع برشلونة

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل بشأن مستقبله مع نادي برشلونة الإسباني، وأعلن تراجعه عن قراره السابق بالرحيل عن النادي الكتالوني والاستمرار ضمن صفوف البرسا بشكل رسمي في الموسم المقبل.

ليونيل ميسي كان قد أعلن في وقت سابق رغبته في إنهاء تعاقده مع برشلونة بشكل رسمي والرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف لخوض تجربة جديدة، لكنه أعلن اليوم الجمعة، استمراره مع البلوجرانا في الفترة المقبلة، رافضا الدخول في نزاعات قضائية مع النادي الكتالوني.

وإليكم أبرز تصريحات ليونيل ميسي بعد إعلان استمراره مع برشلونة:-

- لم أكن سعيداً وأردت المغادرة لم يُسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال، لذلك سأبقى في النادي الكتالوني حتى لا أتورط في نزاع قانوني، وإدارة النادي بقيادة بارتوميو "كارثة".. لكن لن أذهب للمحكمة ضد نادي حياتي.

- الهزيمة في لشبونة أمام بايرن ميونيخ كانت صعبة للغاية، كنت أعلم بمواجهة خصم قوي للغاية، ولكن لم أتوقع الخسارة بهذه الطريقة لذلك أردت أن يمر الوقت ثم أخرج لتوضيح كل شيء.





- أدركت أن الوقت حان للرحيل عن برشلونة، وكنت أفكر في الرحيل منذ فترة طويلة وطلبت ذلك من رئيس النادي جوسيب بارتوميو كثيرًا طوال العام، من أجل إفساح المجال أمام لاعبين شباب جدد للحصول على فرصة المشاركة مع البرسا.





- كان عامًا صعبًا للغاية، لقد عانيت كثيرًا في التدريبات وفي المباريات وفي غرفة الملابس. أصبح كل شيء صعبًا للغاية بالنسبة لي وجاء وقت فكرت فيه في البحث عن أهداف جديدة وأجواء جديدة.





- قرار رحيلي عن برشلونة لم يأتي بسبب نتيجة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، لكن جاء من أشياء كثيرة، لطالما قلت إنني أريد أن أنهي مسيرتي هنا لكني أريد مشروع للفوز بالألقاب والحقيقة هي أنه لا يوجد أي مشروع.





- العائلة بأكملها بدأت في البكاء بعد إعلان رحيلي عن برشلونة، فأطفالي لم يرغبوا في مغادرة برشلونة، ولم يرغبوا في تغيير مدارسهم، وزوجتي كانت الداعم لي رغم ألمها.





- رئيس برشلونة كان يقول دائماً يمكنك أن تقرر مستقبلك في نهاية كل موسم، إذا كنت تريد الخروج أو الاستمرار ولم يفي بـ وعده.





- كنت أعتقد أنني حر في الرحيل كما أخبرني رئيس برشلونة، والآن يتعلقوا بحقيقة أنني لم أخبرهم بذلك قبل 10 يونيو، بينما في ذلك التاريخ كنا ننافس من أجل الدوري الإسباني في ظل الظروف العصيبة التي وضعنا فيها فيروس كورونا.





- برشلونة أعطاني كل شيء وأعطيته كل شيء، أعلم أنه لم يخطر ببالي أبدًا أن أقاضي برشلونة، فمن خدعني ولم يفي بوعده معي ليس برشلونة بل من مسئولي النادي الكتالوني.





- سأستمر مع برشلونة لأن الرئيس اخبرني بأن الطريقة الوحيدة للمغادرة هي بكسر العقد 700 مليون يورو، وهذا مستحيل، بينما الطريق الآخر للرحيل سيكون عبر المحاكم، وأنا لن أقبل الذهاب للقضاء ضد برشلونة لأنني أحب هذا النادي كثيرًا.





- موضوع أصدقاء ميسي وأنني أجبر المدرب على إشراكهم ، موضوع أنني أبحث عن أموال أكثر .. كلها أمور حاولوا تشويه صورتي بها .. كل عام كنت أستطيع الرحيل بها لنادي أخر وكسب أضعاف الأموال.





- لقد مررت بفترة سيئة هذا العام ولكن هذا لا يقارن بالذين عاشوا أوقات أصعب خلال أزمة فيروس كورونا.. والأشخاص الذين خسروا أقربائهم والكثير من الأمور الأخرى بسبب الفيروس.



