بعد التحاقه بالطب.. هل يعود الطالب بائع الفريسكا للعمل مرة أخرى؟

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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رد إبراهيم عبدالناصر، طالب الثانوية العامة الحاصل على 99% والمعروف ببائع الفريسكا، على هل سيعود للعمل في بيع "الفريسكا" عقب التحاقه بكلية الطب.

وقال "عبدالناصر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "حسب الظروف، وعلى حسب الدراسة.. ومعنديش مشكلة اشتغل في بيع الفريسكا".

وأضاف طالب الثانوية العامة الحاصل على 99% والمعروف ببائع الفريسكا، أنه يريد أن يدرس قسم جراحة، متوجها لأسرته بالشكر على مجهودهم معه.

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه الشاب إبراهيم عبد الناصر المعروف إعلاميًا باسم "بائع الفريسكا " والحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة. 

وخلال اللقاء هنأ وزير الشباب والرياضة الشاب ابراهيم عبدالناصر على تفوقه العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجًا إيجابيًا داخل المجتمع.

كما أهدى وزير الشباب والرياضة للشاب ابراهيم عبدالناصر دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمه كنموذج مثالي للشباب المصري.

ووجه الشاب ابراهيم عبدالناصر ووالده الشكر لوزير الشباب والرياضة على اللقاء وعلى تكريم نجله.

وكان "صبحي" قد وجه التهنئة صباح أمس للطالب ابراهيم عبدالناصر، مشيرًا إلى أنه سيكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة على مدار العام مؤكدًا أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء والشباب.

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