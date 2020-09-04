طبيب "الفريسكا" يكشف تفاصيل دعم تركي آل الشيخ له

قال إبراهيم عبدالناصر، طالب الثانوية العامة الحاصل على 99% والمعروف ببائع الفريسكا، إنه يعمل مع والده منذ أن كان في الصف الرابع الإبتدائي، ولكنه كان يتوقف عن العمل فترة الدراسة.





وكشف "عبدالناصر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن مكتب المستشار تركي آل الشيخ تواصل معه وعرض عليه إمكانة مساعدته في الدراسة في أي دولة بالعالم، ولكنه قرر الدراسة في طب الإسكندرية، كما تواصل معه مكتب المستشار عدلي منصور لتقديم أي مساعدة مطلوبة.





وأضاف طالب الثانوية العامة الحاصل على 99% والمعروف ببائع الفريسكا، أن حلمه كان الالتحاق بطب الإسكندرية، معقبا: "حلمي من وأنا طفل أدخل طب الإسكندرية".





استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه الشاب إبراهيم عبد الناصر المعروف إعلاميًا باسم "بائع الفريسكا " والحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة.





وخلال اللقاء هنأ وزير الشباب والرياضة الشاب ابراهيم عبدالناصر على تفوقه العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجًا إيجابيًا داخل المجتمع.





كما أهدى وزير الشباب والرياضة للشاب ابراهيم عبدالناصر دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمه كنموذج مثالي للشباب المصري.





ووجه الشاب ابراهيم عبدالناصر ووالده الشكر لوزير الشباب والرياضة على اللقاء وعلى تكريم نجله.



