تعرف على سبب الاحتفال بالمسرح في هذا اليوم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تقام غدا احتفالية خاصة على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة الـ8 مساء ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، بحضور وزير الثقافة، الفنانة د. إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان د. علاء عبدالعزيز سليمان.

ويكشف "الفجر الفني" بالتزامن مع ذلك عن سبب الاحتفال في هذا اليوم بالمسرح المصري:

ويرجع السبب في الاحتفال في 5 سبتمبر بالمسرح المصري هو الحادث الشهير الذي حدث في قصر ثقافة بني سويف، وحضر 50 مسرحي وبعد فتح الستار ظهرت النيران لتمسك بجميع الموجودين بالمكان.

والجدير بالذكر أن السبب في هذه النيران هو شمعة وحدثت ثلاث انفجارات وتم حينها إلزام فاروق حسني بدفع تعويضات لأهالي ضحايا الحريق الهائل وذلك منذ عام 2005.

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