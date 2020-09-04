إبراهيم بائع الفريسكا: "محدش أجبرني على العمل.. علشان كده ربنا كرمني" (فيديو)

قال إبراهيم عبد الناصر، الطالب المتفوق في الثانوية العامة الحاصل على 99.5% صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بالطالب بائع الفريسكا، إنه لم يجبره أحد على العمل.





وأضاف إبراهيم في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "محدش أجبرني على الشغل، ولما كنت بوقع الفلوس مني مكنتش والدي بيزعقلي".





وتابع "عمر في والدي اتكلم معايا في أي حاجة، وكنت شغال معاه وأنا طفل في أحد محلات المفروشات، وعمري ما حسيت أني مش عايش سني أو زي زمايلي، ودايما كنت عايز اشتغل علشان كده ربنا كرمني".





وكان انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".





وأضاف: "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي".





وفي ذات السياق قال إبراهيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.





واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".





وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وأنشأ صفحة عبر فيس بوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.





وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.



