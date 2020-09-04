ما وراء تظاهر الشعب الموريتاني ضد تركيا؟

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
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احتشد اليوم الجمعة، موريتانيون، أمام السفارة التركية، اعتراضًا على التدخلات التركية الأخيرة في أفريقيا في عدد من الدول، بما في ذلك ليبيا، موريتانيا، تونس، بالإضافة إلى دول أخري، وفقا لموقع "موريتانيا لايف".

 

وشملت أسباب تظاهر الشعب الموريتاني، دعم تركيا المستمر للتطرف والإرهاب بالإضافة لدعم جماعة الإخوان الإرهابي، إضافة إلى دعم الشخصيات السياسية التابعة لنهجها التخريبي لنهب وسلب ثروات البلاد، وتدخلها في الشئون الداخلية للدول الأفريقية، فضلا عن دعم الجماعات والأحزاب والميليشيات المتطرفة في الدول الأخرى. 

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