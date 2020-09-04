جمال علام يكشف كواليس سرقة كؤوس ودروع إفريقيا من مقر الاتحاد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، إن كأس أمم أفريقيا فقدت خلال عام 2013 في شهر مارس بعد مهاجمة مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أنه كان في المغرب في عام 2013 لحضور مؤتمر، وتم إبلاغه أنه تم حرق الاتحاد بالكامل ونهب كل الدروع والكؤوس.

وكشف جمال علام أنه تم إقامة محاضر حينها بعد إحراق مقر الاتحاد من أجل تحديد كل المفقودات من داخل الاتحاد من كؤوس ودروع.
وتساءل جمال علام، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مغزى إثارة موضوع فقدان الكؤوس والدروع من الاتحاد الذي حدث منذ 9 أعوام، أم هل تم فقد كؤوس أخرى.

وفي سياق آخر تواصل وزراة الشباب والرياضة، فعاليات المشروع القومي للأيتام الذى تنفذه؛ لرعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للأيتام تحت شعار "أنا أحقق ذاتي"، ويتم تنفيذه على مستوى الجمهورية عن طريق مراكز تدريب رياضية وكشفية في ألعاب "كرة القدم، كرة الطائرة، الكاراتيه، تنس الطاولة، كرة السلة"، ويتكون كل مركز بالمحافظة الواحدة من 100 مشارك يتم رعايتهم رعاية كاملة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وإشراكهم في عدد من الأنشطة والمعسكرات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المتابعة لنتائج المشروع القومي للأيتام، وقياس رضا أبناء الوطن المشاركين به من حيث الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على احتياجاتهم وتنفيذها، مشيرًا إلى مواظبة المشاركين بالمشروع على جدول التدريبات الرياضية المحدد لهم، والعمل على رفع لياقتهم البدنية والصحية من خلال ممارسة الرياضة في الألعاب التي يتضمنها المشروع.

ولفت إلى الحرص على إشراك أعضاء المشروع في البرامج التدريبية المختلفة التي تنفذها الوزارة في ضوء التوجه نحو توعيتهم وتثقيفهم بما ينعكس بالإيجاب على تكوين شخصيتهم.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى المشاركين بالمشروع القومي للأيتام خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بورسعيد، أثناء تواجدهم بالصالة المغطاة بنادي الحرية الرياضي للمعاقين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس أفريقيا جمال علام الاتحاد المصري اتحاد الكرة

أخبار تهمك

فايلر يُهدد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار البقاء.. تعرف على أولى مباريات ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم الأهلي يكشف سر رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 12 دقيقة

رئيس الزمالك: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وحسمنا 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

محمد إبراهيم يكشف حقيقة عروض الأهلي وبيراميدز

منذ 42 دقيقة

فرجاني يحدد شرطا وحيدا قبل الرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور على أنباء تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بارتوميو كاذب ولن أقاضي البلوجرانا.. أبرز تصريحات ليونيل ميسي بعد إعلان استمراره مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي".. الشرقية تختتم الدورة الرمضانية للأيتام

وزير الرياضة يشهد تدريبات المشاركين في لعبة كرة اليد ضمن المشروع القومي للموهبة بالإسماعيلية

وزير الرياضة يشهد تدريبات المشاركين في امشروع القومي للموهبة بالإسماعيلية

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان تدريبات لاعبي الإسكواش ضمن المشروع القومي للموهبة بالمدينة الرياضية

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان تدريبات لاعبي الإسكواش ضمن المشروع القومي للموهبة

وزير الرياضة يعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب بورسعيد (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

05:32 م

ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

08:38 م

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

08:00 م

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب