هلال الإمارات يدشن المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية لسكان قرى الساحل الغربي اليمني

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
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دشنت " دولة الإمارات العربية المتحدة " ممثلة في " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " عبر فرقها الإغاثية المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية انطلاقا من عزلة المجيليس التابعة لمديرية التحيتا وذلك بتوزيع 200 سلة من اجمالي السلال المخصصة لهذه المرحلة والبالغ عددها 6 آلاف سلة غذائية تغطي المناطق التی لم تشملها خطة التوزيع في مرحلتها السابقة و تضم سكان قری التحيتا وحيس و بيت الفقية وغيرهم من غير القادرين.

 

 ووفق وكالة "وام" كانت المرحلة الأولی من المساعدات قد ضمت مناطق الخوخة و الدريهمي و الحوك و الحالی وشهدت توزيع 6 آلاف سلة غذائية على الأسر الفقيرة و أسر الشهداء و اليتامی و متضرري السيول . وأضافت أن هذا الدعم في يأتي إطار الحملة الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين في المناطق الريفية و النائية و استمرارا لتدفق المساعدات الإغاثية و الإيوائية للأسر المتضررة بالمديريات المحررة.

 

 و عبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات لدعمها المتواصل لهم عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يحيونها .. مؤكدين أن دولة الامارات ستظل دوما اليد الممتدة بالسخاء و العطاء .

 

 من جانبهم قال مسؤولو الإغاثة بمكتب الهلال الأحمر بالساحل الغربي اليمني خلال عملية التوزيع : " تستهدف المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية سكان قری التحيتا وحيس و بيت الفقية وغيرهم من ذوي الحاجة لإعادة الأمل في قلوبهم و رفع المعاناة عن كاهلهم " .. مؤكدين أن الهيئة ستواصل مسيرتها الإنسانية لتصل إلی الفقراء و المحتاجين و المعوزين أينما كانوا ". 

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