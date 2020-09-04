خبيرة: الدولة مهتمة بدفع عجلة الاستثمار في الصعيد بالمشروعات الصغيرة (فيديو)

أكدت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، على اهتمام الدولة المصرية بدفع عجلة الاستثمار في الصعيد وذلك في ضوء تطوير المشروعات الصغيرة باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية للبلاد.





وقالت هدى في اتصال هاتفي ببرنامج "الأخبار" على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إن الصعيد يتوفر به الأيدي العاملة التي يمكن استغلالها في المشروعات الصغيرة وهو ما سيعمل على تخفيض الضرائب المضافة بصورة كبيرة.





وأضافت أن توفير التدفقات الدولارية سيعمل على تخفيض عجز الموازنة، لافتة إلى ضرورة استغلال مناطق الصعيد في إنشاء العديد من المصانع التي تستوعب صناعات كثيرة ومتنوعة وهو ما سيوفر فرص العمل للآلاف من الأيدي العاملة بها.







