خبيرة: الدولة مهتمة بدفع عجلة الاستثمار في الصعيد بالمشروعات الصغيرة (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:25 م
هدى الملاح
هدى الملاح
شيماء حسن
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أكدت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، على اهتمام الدولة المصرية بدفع عجلة الاستثمار في الصعيد وذلك في ضوء تطوير المشروعات الصغيرة باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقالت هدى في اتصال هاتفي ببرنامج "الأخبار" على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إن الصعيد يتوفر به الأيدي العاملة التي يمكن استغلالها في المشروعات الصغيرة وهو ما سيعمل على تخفيض الضرائب المضافة بصورة كبيرة.

وأضافت أن توفير التدفقات الدولارية سيعمل على تخفيض عجز الموازنة، لافتة إلى ضرورة استغلال مناطق الصعيد في إنشاء العديد من المصانع التي تستوعب صناعات كثيرة ومتنوعة وهو ما سيوفر فرص العمل للآلاف من الأيدي العاملة بها.



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شكل مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لجنة لحصر المشاكل العام التى تواجه المستثمرين وخاصة مستثمرى الصعيد.

وضمت اللجنة على حمزة ومحمود الشندويلى نائبى رئيس الاتحاد ومعتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد وعبد الله الغزالى، عضو الاتحاد ومن المتوقع اللجنة عملها فى اقرب وقت.

يستعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، الأربعاء المقبل، العقبات التي تواجه مستثمري الصعيد وإيجاد حلول لها، في ضوء زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ووفد اتحاد المستثمرين لمحافظة سوهاج.

ويتناول الاجتماع أيضًا، ما ورد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروعات متنوعة، بمنطقة نويبع، بجنوب سيناء، على خلفية مؤتمر الاستثمار بمدينة 6 أكتوبر، والذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للاستثمار. 

كما يستعرض الاتحاد، المذكرة الواردة من مجلس الوزراء، بخصوص توصيات المؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه، والذي نظمه اتحاد المستثمرين، بالإضافة إلى عرض النسخة النهائية من بروتوكول التعاون بين اتحاد المستثمرين، والهيئة العربية للتصنيع.

ويتطرق إلى زيارة وفد اتحاد المستثمرين، لمدينة بئر العبد، بشمال سيناء، والمشاركة في الذكري الأولي لحادث شهداء مسجد الروضة.

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الكلمات المفتاحية

المشروعات الصعيد الدولة الاستثمار

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