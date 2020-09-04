كهربا يؤازر الأهلي أمام وادي دجلة من المدرجات

يحضر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، مباراة فريقه امام وادي دجلة والمقرر إقامتها بعد قليل على استاد القاهره بالجولة 24 لبطولة الدوري العام لكرة القدم .









وجاء قرار كهربا بحضور مباراة الفريق الاحمر امام دجلة لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة اليوم الهامه في مشوار الفريق لتحقيق لقب الدوري والذي يكفي الاهلي الفوز في خمس لقاءات فقط لتحقيق لقبه .







