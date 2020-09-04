الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن اليوناني بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة ضم كلا من:- 

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف 

خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو

خط الوسط : محمد عبد العاطي - أحمد سعيد - محمد رضا
 
خط الهجوم : حسام عرفات - رفيق كابو - مروان حمدي.

البدلاء: - 

حسين ذكري - عبد الله محمود - عبد الرحمن بودي - بسام وليد - أحمد حسن عبد الكبير الوادي - إبراهيم عايش - كريم الدبيس - أحمد شريف.

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