خسائر فادحة في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة

هبطت أسعار النفط بحوالي3 %، اليوم الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو ، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5 بالمئة، إلى 42.99 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 2.7 % ، إلى 40.25 دولار للبرميل.





ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5 %على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3 %.





تأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤا في أغسطس ، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.





وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8 بالمئة، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأمريكية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.





وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو أيار تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعم للأسعار.