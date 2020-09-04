الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مصير صفقة تعاقد الأحمر مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة الحالي ونادي الزمالك السابق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

وتُناقش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، جدوى ضم محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق خاصة بعد رحيل رمضان صبحي.

ويقدم  محمد ابراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن اسم محمد إبراهيم ارتبط بالانتقال للأهلي منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.
 
ويتبقى لمحمد إبراهيم سنة واحدة فى عقده مع المقاصة، وهو الأمر الذى سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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