ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض الفريق الأول بالنادي الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره فريق الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب نهاية شهر سبتمبر الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب مطلع أكتوبر المقبل.

وحسم الزمالك تأهله للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2 في مباراتي الدور ربع النهائي، بينما صعد فريق الرجاء المغربي بعدما تجاوز عقبة مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء:
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"كان قد حدد يوم 25 سبتمبر موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 وستقام المباراتين في المغرب.

بينما حدد يوم 2 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الإياب بين الزمالك والرجاء، ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 3 من الشهر نفسه وستقام المباراتين بالقاهرة.

هل يتم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال؟
كشفت تقارير صحفية مغربية أن الكاف استقر على تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء لتقام خلال شهر أكتوبر المقبل.

وما يرجح فكرة تأجيل مباريات الدور نصف النهائي للبطولة القارية هو إعلان الاتحاد المغربي مواعيد المباريات المؤجلة لبطولة الدوري، وبينها مباراة الرجاء والوداد ضمن الجولة الـ25 وتقرر إقامتها يوم 24 سبتمبر، مما يؤكد تأجيل صعوبة مواجهة الأهلي والزمالك في المواعيد المحددة سلفًا.

ومن المفترض أن يعقد الإتحاد الإفريقي اجتماعا مهما الخميس المقبل لحسم موعد مباريات دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وإن كان الأقرب إعلان تأجيل المباريات لشهر أكتوبر المقبل.

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