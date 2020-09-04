بعد قرار البقاء.. تعرف على أولى مباريات ميسي مع برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
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يواجهه فريق برشلونة نظيرة ناستيك في لقاء ودي السبت المقبل في إطار إستعدادات الفريق الكتالوني لبدء منافسات الموسم الجديد.

ويعد هذا اللقاء هو الأول للمدرب الهولندي رونالد كومان رفقة برشلونة، وذلك منذ تولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لكيكي سيتين المُقال بسبب الهزيمة القياسية أمام بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقاءه مع برشلونة، وذلك بعد قراره السابق خلال الأسابيع الماضية بارلاحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

يذكر أن النجم الأرجنتيني قد تغيب عن التدريبات الجماعية للبلوغرنا في الأيام الماضية كنوع من أنواع الضغط على إدارة بارتوميو للسماح له بالرحيل عن برشلونة بشكل مجاني.

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