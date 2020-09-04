جهاز مدينة 15 مايو: أنشأنا 33 مسجدًا بالمجتمعات العمرانية الجديدة (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد خلف الله، من جهاز مدينة 15 مايو، إن التخطيط المستقبلي أهم ما يميز المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء عدد من أدوار العبادة بهذه المجتمعات تتناسب مع عدد السكان في هذه المناطق.

وأضاف خلف الله في تصريحات خاصة لفضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن هناك 33 مسجدًا يخطط الرقعة الأساسية في المدينة، وجاري أيضًا إنشاء 5 مساجد أخرى إحداهما في دار مصر وهناك أربعة في الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المجتمعات العمرانية الجديدة هو مراعاة إقامة المساجد التي تتناسب مع عدد السكان بها، مراعاة لإقامة الشعائر الدينية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع المصري.




من جانبه قال طلال السيد مفتش اول أوقاف مايو والتبين، إنه بعد ما يتم الانتهاء من بناء المساجد تتولى وزارة الأوقاف تهيئته وفرشه والإشراف عليه دعويًا.

وأوضح أنها تقوم بتعيين إمام وخطيب وعمالة لتقوم بتنظيف المسجد وحراسته وتقوم الوزارة بالإشراف التام عليه ومتابعته متابعة ميدانية ليؤدي دوره وليظهر بالصورة المشرفة كبيت من بيوت الله ليكون جاهزًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإيمان ليس مجرد كلام أو إدعاء، وإنما هو اعتقاد وعمل، فهو ما وقر في القلب وصدقه العمل.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الحق المبي بمدينة الطور، المذاعة عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الإيمان يمنع صاحبه من الكذب، معقبا: "المؤمن الحقيقي ليس بالكلام.. المؤمن هو من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم.. ولا إيمان لمن يخلف العهد".

وأضاف وزير الأوقاف، أن الإيمان يدعونا أن نقيم شئون حياتنا على التخطيط والعلم، حيث لا تناقض بين الإيمان والعلم فهم متكاملان.

وعن بناء المساجد، أوضح أن بناء المساجد يجب أن يكون ابتغاء لمرضاة الله، منوها بأن هناك جماعات كانت تبني مساجد على أطراف الاسكة الحديد لأغراض معينة.

ونوه بأنه ما تم بناءه من مساجد جديدة في مصر على مدار الست لم يحدث في أي دولة، مؤكدا أنه على ولي الأمر أن يقنن المباح، أو ينظمه وإلا صارت الدنيا عشوائية.

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مسجد جهاز مدينة 15 مايو المساجد الجديدة المجتمعات العمرانية

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