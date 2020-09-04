تصريح ناري من ميسي: لست أنا من يذهب للمحاكم ضد برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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عبر ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن حزنه الشديد بسبب الاخبار الغير صحيحة التي تُنشر دائماً، مشيرا إلى أن هذا يجعله يفكر في النفي، ولكنه يرفض التحدث ويفضل التركيز مع الفريق.  

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "موضوع أصدقاء ميسي وأنني أجبر المدرب على اشراكهم، وموضوع أنني أبحث عن أموال أكثر، وكلها أمور حاولوا تشويه صورتي بها، وكل سنة كنت أستطيع الرحيل بها لنادي أخر وكسب أضعاف الأموال".

وأضاف: "لقد آلمني كثيرًا أن يتم نشر أشياء ضدي وقبل كل شيء، ونشر أشياء كاذبة أو أنهم توصلوا إلى الاعتقاد بأنني أستطيع الذهاب إلى المحكمة ضد برشلونة".

وواصل: "‏الحقيقة أنه لم يكن هناك أي مشروع في برشلونة منذ فترة طويلة، زهناك بعض المراوغات والتغطية للثغرات، وكما قلت من قبل ما أبحث عنه هو الخير دائمًا لعائلتي وللنادي".

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