ضبط رئيس مجلس إدارة شركة إنشاء محكوم عليه بـ 471 سنة سجن

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:56 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنشاءات، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 428 حكما قضائيا صادر ضده فى قضايا "شيكات، تبديد" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 471 سنة وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وفي سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات وحيازته لنصف كيلو حشيش وأسلحة بالصف.

وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

تمكن ضباط مباحث الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بحيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية الية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات بالصف، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، إلى اتجار "م.س" عاطل، بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وبحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية الية، وبندقية خرطوش، و13 طلقة بدون ترخيص وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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