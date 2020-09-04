المخرج أحمد أبو كيله يوضح أسباب أعتذاره عن "عفريت نص الليل"

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أوضح المخرج أحمد أبوكيلة، سبب ابتعاده عن مسلسل "عفريت نص الليل"، مؤكدا أن الابتعاد كان لأسباب شخصية وليس بسبب مشاكل كما تم الترويج.





وأضاف" أبوكيلة" أنه على علاقة وطيدة بكافة عناصر فريق العمل، كما أنه يتواجد أثناء التصوير حتى توقف استكمال المسلسل بسبب بعض الوعكات الصحية التي أصابت أكثر من فرد في العمل.





وأشار إلى أن السيناريست وأحد أبطال المسلسل ياسر ربيع أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الفنانة سلمى هاني والتي أجرت جراحة خطيرة منذ أيام، ومدير التصوير الذي أصيب بكسر في الذراع، متمنيا لجميع طاقم العمل السلامة.





وقال أحمد أبوكيلة، إنه حاليا مشغول بعمله داخل قناة النادي الأهلي، مشيرا إلى أن عمله كان من ضمن أسباب ابتعاده عن المسلسل.

وختم حديثه بأنه يتمنى أن يخوض التجربة الدرامية في أقرب وقت، واصفا تجربته في "عفريت نص الليل" بالممتعة ولابد من تكرار تلك التجربة.