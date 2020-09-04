محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:51 م
الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، المنطقة الاثرية بالأهرامات لمتابعه الاستعدادات الجارية لاجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، والمقرر إقامتها غدا السبت تحت سفح الأهرامات والتى سوف تشهد حضور ضيوف من العديد من الدول المشاركة بالبطولة وممثلى الاتحاد الدولى للعبة.

وحرص راشد على متابعه حالة النظافة والارصفه بمحيط المنطقة موجها بتكثيف دوريات النظافه على مدار اليوم والتعاون مع منظمى الحدث فى إزالة اى معوقات تواجهم لكي يظهر الحدث على اكمل وجه، مشيرا أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قد قامت بتوفير مصادر للتغذية الكهربائية للمنطقة المقرر اجراء القرعه بها بالاضافه الى توفير المصادر الاحتياطية للطاقة.

وأشاد محافظ الجيزة بالتجهيزات التى تم انجازها من قبل المنظمين ووزارة الشباب والرياضة مشيراً ان اختيار منطقة سفح الاهرامات لاقامه القرعة سيضفي الشكل الجمالى والحضارى وينقل للعالم روعه الحضارة المصرية. 

كما تفقد محافظ الجيزة محيط المتحف المصرى الكبير، وميدان الرماية وطريق الفيوم وطريق المنصورية للوقوف على الاعمال الجارى تنفيذها والحاله العامة لتلك الطرق. 

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية.


محافظة الجيزة تزيل 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية

شنت محافظة الجيزة، حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 55 حاله تعد على الأراضي الزراعية بمراكز أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأوسيم وكرداسة والبدرشين، مشيراً أن الحملات متواصله يومياً لإزالة كافه أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبه الدولة.

وكما أكد المحافظ، أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً على إزالة الأسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها، لافتاً أنه تمت إزالة ١١ حالة تعد بمساحة ١٠٨٠ م بمنطقه الحوض الكبير بقرية ترسا بمركز أبو النمرس وشملت التعديات أبنية خرسانية وعقارات مكونة من دور أرضي ومباني بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات كلها بنيت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أنه تم إزاله 18 حاله تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بطريق 11 وأسوار بمساحة 1350 م بشارع أرض الوحدة بأم خنان بمدينة الحوامدية.

وأوضح أنه تم إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة 550 م بمركز البدرشين وإزالة غرف وتعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض المية وشنباري بمركز أوسيم بمساحات تتراوح بين 30 إلى 120 م بالإضافة إلى إزاله 16 حاله بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى البرمبل ومسجد موسي بمركز أطفيح وإزاله 3 حالات تعديات على أراضي زراعية بمنطقة أبو غالب على مساحه 700م بمركز منشأه القناطر وإزاله تعديات على مساحه 6 قيراط بطريق ترعه الشرف بكفر حكيم بكرداسة وفى مركز ومدينة الصف تم ازالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحليه بالشوبك الشرقي والتى شملت أدوار أرضي وأعمده.

وفى حى الهرم تم إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع كعبيش بالثلاث طوابق بشارع فيصل وإزاله سلالم خارجه عن خط التنظيم بعقار بشارع مصدق بحى الدقى، كما تم إزاله عقار مخالف مكون من 3 أدوار بجوار محور الضبعه بجزيرة محمد بحى الوراق بالإضافه إلى أنه تم الانتهاء من إزاله برج مخالف مكون من 12 دور على مساحه 300 م بشارع الانوار بالمريوطية بحى الطالبية كما تم البدء فى إزالة عقار مخالف بشارع شبيطه بخاتم المرسلين بحى الطالبية.

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