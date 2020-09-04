مقتل ليبي برصاص الميليشيات وإصابة رئيس وزراء سابق بكورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهدت العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 29 أغسطس، وحتى اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020:





استمرار التظاهرات الليبية ضد السراج وحكومة الوفاق

على الصعيد الليبى، استمرت التظاهرات المناهضة لحكومة الوفاق، ورئيسها فايز السراج، وميليشياته، إذ خرج جمع كبير من الليبيين، أغلبهم من جيل الشباب، بمدينة طرابلس، وعدد من مدن ومناطق الغرب الليبي، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مرددين هتافات منددة بالفساد، وأخرى مطالبة برحيل فايز السراج وحكومته، كما أبدى المتظاهرون غضبهم من تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.





وفاة شاب ليبى برصاص ميليشيات السراج

وفى تطور واضح للأحداث فى ليبيا، لقى شاب ليبى مصرعه، السبت الماضى، متأثرا بإصابته بطلق نارى، أثناء مشاركته فى الاحتجاجات والتظاهرات التى ينظمها الليبيون.





ويعد الشاب الليبى، هو أول ضحية لرصاص ميليشيات فايز السراج، التى تحاول قمع المتظاهرين والمحتجين، ووأد الحراك الشعبى الرافض لوجود السراج وميليشياته، فى المشهد السياسى، والمطالب برحيلهم، وأعوانهم من المرتزقة الذين يدفع بهم الغازى التركى إلى بلاد عمر المختار.





ونقلت "سكاى نيوز عربية" عن مصادر ليبية، تأكيدها وفاة الشاب الليبى، داخل إحدى مستشفيات العاصمة الليبية، متأثرا بإصابته برصاص أطلقته ميليشيات السراج، على المتظاهرين، حيث كان الشاب ضمن مجموعات من الشبان الليبيين المشاركين فى التظاهرات المناهضة لحكومة الوفاق، والذين اعتدت عليهم الميليشيات المسلحة، ومنعتهم من الوصول إلى ساحة الشهداء، لإقامة مليونية "جمعة إسقاط السراج".





خلافات بين السراج ووزير داخليته

ظهرت خلافات التى دبت بين فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وبين وزير داخليته فتحى باشا آغا، ووصلت إلى ذروتها، بعد محاولات وزير الداخلية التنصل من ميليشيات السراج التى أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، فى حين أصدر السراج القرار رقم 562 لسنة 2020، بإيقاف وزير داخليته عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية إطلاق النار على المتظاهين، فى محاولة منه للتنصل هو الآخر مما قامت به ميليشياته.





واستمر السجال بين السراج ووزير الداخلية، وتم تبادل الاتهامات بإطلاق النار على المتظاهرين، لكنه وفى خضم الخلافات التى تكشف نوايا حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، تجلى وعى الشعب الليبى، الذى أصر على موقفه الرافض لحكومة الوفاق برمتها، دون أن ينخدع بتصريحات وزير الداخلية، ولا بقرار فايز السراج.





إعادة فتحى باشا آغا إلى مهامه وزيرا للداخلية

وبالفعل، قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الخميس، إعادة وزير الداخلية الموقوف فتحي باشا آغا إلى منصبه.





وذكر بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، أنه تقرر رفع الوقف الاحتياطي عن فتحي باشا آغا، وزير الداخلية المفوض، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.





مجلس الأمن يضيق الخناق على السراج

وشهدت جلسة مجلس الأمن، التى عقدت الأربعاء الماضى، هجوما حادا على السراج وميليشياته، بسبب قمع الاحتجاجات، وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.





فالبعثة الأممية فى ليبيا، أكدت على انتشار الفساد فى ليبيا، وتدنى مستوى المعيشة، ونقص الخدمات الاساسية، وحملت كل ذلك لحكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج، التى تعيش أزمة حادة، تزيد الأوضاع الليبية خطورة على ما هى عليه.





وأعربت دول عدة، خلال كلماتها فى اجتماع المجلس، عن قلقها من خطورة الأوضاع فى ليبيا، ومن طريقة تعامل السراج وميليشياته مع الاحتجاجات المناوئة له، من خلال إطلاق النار من جانب الميليشيات على المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا بعدما نفد صبرهم على السراج وحكومته.





وأشاد عدد من مندوبى الدول، على رأسها روسيا، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوقف إطلاق النار على الأراضى الليبية، إذ تعد المبادرة المصرية بداية لتسوية الصراع بشكل سياسى بعيدا عن الحلول العسكرية.





كما أكد عدد من مندوبى الدول أن الأطراف الليبية جميعها، لا بد وأن تنخرط فى حوار يغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، ويصب فى النهاية فى صالح الشعب الليبى وأمنه واستقراره.





تركيا تواصل استفزاز دول شرق المتوسط

كما دقت طبول الحرب فى منطقة شرق البحر المتوسط، التى تشهد توترات بين قبرص واليونان من ناحية، وتركيا من ناحية أخرى، على خلفية قيام تركيا بتبنى العديد من السياسات والممارسات التخريبية، فتنتهك سيادة دول المنطقة، من خلال التنقيب عن الغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان، ضاربة بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط، إلى جانب إرسال طائرات بشكل مستمر لاختراق أجواء اليونان.





وبينما تتصاعد حدة التوتر فى منطقة شرق المتوسط، تأتى التصريحات التركية المستفزة، التى تحاول جر دول المنطقة إلى الخيارات العسكرية، ومهددة بشن حرب على اليونان، إذ قال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، إن اليونان لا يمكن أن تزيد حدود مياهها الإقليمية فى بحر إيجة 12 ميلا، وإلا يكون ذلك سببا للحرب، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.





كما أنه وعلى الرغم من التحذيرات الدولية لتركيا، أعلن أوغلو تمديد مهام السفينة "أوروتش رئيس" فى المنطقة 90 يوما إضافية.





واستطرد وزير الخارجية التركى تصريحاته الاستفزازية، وقال إن بلاده بدأت أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى المنطقة، زاعما أن ذلك يأتى فى إطار حقوق بلاده.





وتأتى تصريحات وزير الخارجية التركى، متناسقة مع التصريحات التى سبق أن أدلى بها فؤاد أقطاى، نائب الرئيس التركى، إذ إن كل منهما هدد بشن حرب على اليونان، الأمر الذى تتجلى من خلاله نوايا أنقرة فى زيادة التوترات بالمنطقة، وجرها إلى الاقتتال.





شبكة تجسس تركية فى النمسا

جرى الكشف عن فضيحة جديدة تلاحق نظام الرئيس التركى، يوم الثلاثاء الماضى، فى النمسا، إذ أعلن كارل نيهمر، وزير الداخلية النمساوى، الكشف عن شبكة تجسس كبرى فى البلاد، تابعة لتركيا.





وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، قال وزير الداخلية النمساوى، فى مؤتمر صحفى، عقده الثلاثاء الماضى، إن بلاده تحقق فى أنشطة تجسس لصالح المخابرات التركية، مشيرا إلى أن تحقيقات مكثفة أجراها جهاز استخبارات الشرطة النمساوية، بشأن اشتباكات عنيفة وقعت بين نشطاء أكراد وأتراك، فى شهر يوليو الماضى، كشفت عن قضية تجسس لصالح تركيا، مؤكدا أن التجسس التركى لا مكان فى البلاد.





وكشف وزير الداخلية النمساوى خيوط القضية، فقال إن سيدة من أصل تركى تقوم، بشكل مستمر، بإرسال المعلومات الخاصة بالنمسا، إلى النظام التركى الذى يقوده رجب طيب أردوغان، وقد كشفت التحقيقات أن السيدة عضوة فى شبكة تجسس كبرى.





وهدد وزير الداخلية النمساوى، باتخاذ خطوات دبلوماسية عقابية ضد تركيا، موجها رسالة واضحة للرئيس التركى بأن التجسس التركى لا مكان له فى النمسا.





كما أكد وزير الداخلية النمساوى أن الأمر يتعلق بقيام قوة أجنبية بممارسة نفوذها داخل النمسا، وهو أمر غير مقبول، مؤكدا أن أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا بأن مخابرات أنقرة جندته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية وإبلاغ السلطات الأمنية عنهم، بحسب وكالة "رويترز".





وأكد وزير الداخلية النمساوى أن السلطات القضائية سستولى التحقيق فى الأمر برمته، وستوجه اتهامات بالتجسس لأعضاء الشبكة ومن هم على صلة بهم، إذ إن النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساويا اعتقلوا في تركيا بين عامى 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد، وهناك أدلة على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.





من جهتها، كشفت سوزانا راب، وزيرة الاندماج النمساوية، خلال المؤتمر الصحفى، أبعاد المخطط التركى، الذى تم الكشف عنه مع شبكة التجسس، وقالت إن تركيا تسعى إلى تقسيم المجتمع النمساوى، الأمر الذى يقضى على أى فرصة لاندماج الأتراك فى المجتمع.





اشتباكات فى لبنان تنذر بحرب أهلية

الوضع فى لبنان تطور بعض الشىء، فيما يتعلق بالاشتباكات التى تنذر بوقوع حرب أهلية.





ففى صباح الثلاثاء الماضى، شهدت صيدا اشتباكا بالنار الحى بين عدد من أهالى مخيم عين الحلوة، مما أسفر عن إصابة شخص





وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، فإن اشتباكا وقع فى صيدا، وتحديدا فى الشارع التحتانى داخل مخيم عين الحلوة، تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخص فى قدميه، وتم نقله إلى مستشفى النداء، لإسعافه وتلقى العلاج اللازم.





وأكدت الوكالة اللبنانية أن القوة المشتركة الفلسطينية انتقلت إلى موقع الاشتباكات لتطويقه واحتواء الأزمة.





وبعد مضى ساعات قليلة، شهدت منطقة خلدة حادث إطلاق نار، تدخلت على إثره قوات من الجيش.





وأفادت الوكالة التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بأنه جرى تسجيل إطلاق نار، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فى منطقة خلدة، عند المدخل الجنوبى لدوحة عرمون.





وعلى الفور، تدخلت قوات الجيش اللبنانى، الموجودة أساسا أمام سنتر شبلى وسوبر ماركت رمال، لتهدئة الوضع، وأخضعت السيارات المتوجهة اإلى المنطقة وصعودا باتجاه الدوحة للتفتيش بشكل دقيق.





ماكرون يجدد زيارته للبنان

جدد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، زيارته للبنان، التى خاض فيها رهانا صعبا، في إطار مساعيه للضغط على الطبقة السياسية لتشكيل "حكومة بمهمة محددة" سريعا، وإجراء إصلاحات من شأنها أن تهدئ غضب اللبنانيين الذين فاقم انفجار المرفأ المروع نقمتهم على السلطات.





وبدأ ماكرون زيارته للبنان، بغرس شجرة أرز فى محمية جاج، شمال بيروت، بالتزامن مع إحياء المئوية الأولى لتأسيس لبنان الكبير.





وعرضت دورية الاستعراض الجوى الفرنسى، ألوان العلم اللبنانى، فوق بلدة جاج، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسى لمحمية أرز جاج، التى غرس فيها شجرة أرز.





وأبدى ماكرون استعداده لاستضافة مؤتمر ثان للمانحيين الدوليين للبنان، وذلك في شهر أكتوبر المقبل، بعدما استضافت باريس، مؤتمرا للمانحين الشهر الماضي، فى أعقاب أكارثة انفجار المرفأ





وأكد ماكرون أن بلاده تقف إلى جوار لبنان وشعبه خلال الظرف الراهن، حتى العبور به إلى بر الأمان.





لقاء الرئيس الفرنسى والمطربة اللبنانية فيروز

كما حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارة المطربة اللبنانية فيروز في منزلها، وعندما دخل الرئيس الفرنسي منزل فيروز وجدها تنتظره مرتدية قناع زجاجي واقي من فيروس كورونا المستجد، كما ارتسمت على وجهها ابتسامة رقيقة تعبيرا منها على ترحيبها بإيمانويل ماكرون، ليبدأ الطرفان لقاء استمر قرابة 75 دقيقة.





وشهد اللقاء هدايا متبادلة بين الطرفين، حيث حظي الرئيس الفرنسي خلاله بهدية من فيروز، بدا أنها لوحة فنيّة، فيما منح إيمانويل ماكرون، الفنانة اللبنانية فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.





وأثناء مغادرته منزل فيروز، توجه ماكرون بكلمة للصحفيين، قال فيها إنه "يعد بأن يكون لبنان أفضل من ما هو عليه، وأن السيدة فيروز أيقونة ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين واللقاء معها كان استثنائيا".





كما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية وتحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".





خسائر مفجعة بالسودان نتيجة الفيضانات

وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ما تسببت فيه فيضانات النيل هذا العام بالخسائر المفجعة والموجعة.





وقال رئيس الوزراء السودانى، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إن "مناسيب النيل وروافده هذا العام، وبحسب وزارة الري والموارد المائية، غير مسبوقة منذ 1912م، فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات".





ووجه حمدوك باستمرار التنسيق الفعال بين كل مؤسسات وأجهزة الدولة، وعلى رأسها: المجلس القومي للدفاع المدني، في هذا النفير الوطني الكبير الذي ظلوا يقومون به خلال الفترة الماضية، وتعزيز التنسيق الكامل فيما بينهم ومع كل قطاعات المجتمع المدني، لحشد جميع الموارد المادية والبشرية الممكنة للعمل على تخفيف حدة الفيضان على المواطنين، لافتا إلى أنهم يعملون بالتوازي لوضع الخطط للتعامل الجذري مع الفيضان مستقبلا.





ونشر حمدوك تقريرا عن خسائر ولايات السودان من فيضانات النيل منذ بداية خريف 2020، جاء فيه أن الفيضان تسبب فى وفاة 88 شخصا، وإصابة 44 آخرين.





كما تسببت الفيضانات فى انهيار 19 ألفا، و723 منزلا كليا، وانهيار 36 ألفا، و412 منزلا بشكل جزئى، وتضرر 149 مرفقا، و318 متجرا ومخزنا، إلى جانب نفوق 5379 رأس ماشية.





وكانت الخرطوم من أبرز المناطق التى تأثرت بالفيضانات، إذ أدى ارتفاع منسوب النيل وفيضانه فى مواقع عدة إلى وفاة مواطن وانهيار 323 منزلا كليا، وانهيار 660 منزلا بشكل جزئى.





الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد - 19"، في الثالث من سبتمبر، ارتفاعا من 11 في اليوم السابق.





وقالت اللجنة، إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم التاسع عشر على التوالي بدون إصابات محلية.





وارتفع أيضا عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 26 من 12 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.





ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85102 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





المكسيك تسجل 5937 إصابة جديدة بكورونا و513 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة خلال اليوم الماضى.





ولفتت وزارة الصحة إلى أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 616 ألفا و894 حالة، وحصيلة الضحايا 66329 شخصا​​​.





وقال وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد، إن بلاده تخطط للمشاركة فى تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجانب الروسى مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.





إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق بكورونا

أكد حزب "فورزا إيطاليا"، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، نُقل إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوصات بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.





وأشار الحزب إلى إن حالته الصحية لا تدعو للقلق، لافتا إلي أن المسؤول البالغ من العمر 83 عامًا خضع للعزل الذاتي في منزله، شمال ميلانو.



