عاجل.. الموت يفجع الفنانة جيهان قمري

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت الفنانة جيهان قمري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة والدها، ناعية إياه بكلمات من الحزن والأسى.

حيث قامت "قمري" بنشر صورة له وعلق عليها قائلة:" يا حبيبى يا غالى تركتنى ورحت.. يا حنون يا طيب يا كريم.. كسرتلى ضهرى يا عمرى.. مابقى عندى حدا يحضنى وابكى بحضنه ويضمنى عاصدره بحنيه.. مثواك الجنة".

وأعلنت جيهان قمري، عبر حساب فيسبوك، أن جثمان والدها سوف يتم تشييعه غدًا السبت 5 سبتمبر، في تمام الساعة الحادية عشر، ظهرًا من كنيسة مار رومانوس - حمانا.

ولم تعلن أسرة والد جيهان قمر، عن تفاصيل تخص العزاء، ووجهت الشكر لكل من يشارك بصلاة الجنازة من منزله حفاظًا على إجراءات السلامة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة جيهان قمرى بالجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، وتجسد من خلاله دور العمة "فوزية"، وتقول قمرى عن دورها فيه: "العمة فوزية" تحاول طوال أحداث الجزء الجديد لم شمل العائلة من جديد. بعد تفرقهم واختلافهم، وتشارك كل أفراد العائلة فى رغبتهم لعودة البيت الكبير الذى يجمعهم بحب وولاء وارتباط اسرى حقيقي. ورغم كثرة المشاكل والصراعات ولكن تبقى رغبة الجميع واضحة فى إنجاح لم الشمل.
عاجل.. الموت يفجع الفنانة جيهان قمري
عاجل.. الموت يفجع الفنانة جيهان قمري

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