ناصر عبد المنعم: أتمنى الاحتفال بيوم المسرح المصري تكون عادة ثابتة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف المخرج ناصر عبد المنعم، عن احتفالية يوم المسرح المصري التي يقيمها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال 27ضمن فعاليات غدا يوم السبت والمقرر تقام في تمام الساعة الثامنة مساء.

قال عبد الناصر عبد المنعم "نحتفل هذا العام بيوم المسرح المصرى، وأتمنى أن يتحول الاحتفال إلى عادة ثابتة سنويا".

تتضمن الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبدالمنعم.


وتتضمن الاحتفالية أيضا تكريم عدد من رموز المسرح هم المخرجون فهمى الخولى، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعى، وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدى طلبة، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحى، مصمم الديكور حسين العزبى، المخرج حسين محمود، وتكريم خاص لاسم الراحل د.على الراعى والاحتفالية يشرف عليها المخرج إسلام إمام المدير التنفيذى للمهرجان مخصصة لاستعادة زخم "يوم المسرح المصرى" الموافق 5 سبتمبر من كل عام.

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