تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع فان دي بيك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب اياكس امستردام، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف النادي في الموسم الجديد.

ويعد فان دي بيك من أبرز اللاعبين في خط الوسط على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، وستكون تلك الصفقة إضافة كبيرة للنادي الإنجليزي.

وسيلعب مانشستر يونايتد بثلاثي خط وسط هجومي في الموسم المقبل بشكل كبير تحت ثنائي الهجوم.

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي :-

حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.
خط الوسط: ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - دوني فان دي بيك.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - انتوني مارسيال.

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مانشستر يونايتد فان دي بيك دي بيك بوجبا

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