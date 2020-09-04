تعرف على موعد عرض حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك"

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شاركت الفنانة نرمين الفقى، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



والصورة عبارة عن البوستر الرسمي لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "ما يطلبه المستمعون"، حيث اعلنت عن موعد العرض.



وعلقت "الفقى" على الصورة قائلة: "اان_شاءالله غدا_اولي_،حلقات#،ما_يطلبه$المستمعون#اتمني،_لكم_مشاهده+ممتعه.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".



حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

