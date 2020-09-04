مشروعات قومية وكمامات على بطاقات التموين.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 29 أغسطس، وحتى اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020:





الرئيس يفتتح مشروعات قومية بالإسكندرية





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية، وكذلك مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض.









حسن عبد الشافى رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية





كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتكليف حسن عبد الشافي أحمد، بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اعتبارا من 30 أغسطس 2020.





شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور قرار بتعيين اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.





تكثيف التعاون مع "إيني" في مجالي التنقيب والإنتاج





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.





وجاء اللقاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، إذ أشاد الرئيس بمسيرة التعاون المثمر مع شركة "إيني" الإيطالية معربا عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، أخذا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، ووجه بمواصلة التعاون المكثف مع "إيني"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.





توجيهات رئاسية لتحديث نظام التعليم





وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضى، اجتماعا، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي.





تناول الاجتماع متابعة مستجدات الانتهاء من العام الدراسي 2019 - 2020، ونتائج تنسيق القبول بالجامعات، فضلا عن الإجراءات الحالية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.





وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي، عرض الدكتور طارق شوقي، خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر، بعناصره المختلفة، خصوصا التحول الرقمي، والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك في الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.





كما عرض وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد، الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم.





ووجه الرئيس بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر، مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب.





تطوير منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج





كما وجه الرئيس بتطوير منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.





استعدادات العام الجامعى الجديد





وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطط وزارة التعليم العالي، والبحث العلمى، للاستعداد للعام الدراسي الجامعي الجديد، وكذلك نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وجهود الوزارة في تيسير أعمال مراحل التنسيق الأخرى، وتطور الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المختلفة في جميع الشهادات، فضلا عن متابعة إجراءات تشغيل الجامعات الأهلية الجديدة وفتح باب التقدم لها، مثل جامعات الجلالة، والعلمين، وسلمان، كما استعرض آخر مستجدات الاتفاقيات الدولية والبرامج المشتركة لتلك الجامعات مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية.





ووجه الرئيس السيسى بالتوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشددا على تطبيق أعلى مستوى لمعايير التعليم المتطور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية الأكاديمية العريضة.





إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة





كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضى، اجتماعا، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.





وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية، وبورسعيد، وحلوان، وبنها، والمنيا، وبني سويف، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وأسوان.





ووجه الرئيس السيسى بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.





حركة محدودة لقيادات الإدارة المحلية





أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، تضمنت تنقلات وتعيينات لـ16 قيادة محلية فى 10 محافظات، هي: القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبني سويف ودمياط والاسكندرية والشرقية.





وقال وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة علي ضبط منظومة العمل المحلى ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بالمحافظات، وعلى رأسها ملفات التصالح علي مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات.





إعادة فتح 1052 حضانة في 26 محافظة





تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا حول إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الوزارة.





وكشف التقرير عن أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها حتي الآن بلغ 1052 حضانة في 26 محافظة.





وتتضمن التقرير مؤشرات التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية، كما أوضح أن نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى المحافظات، وأنه لم يتم غلق سوى 4 حضانات فقط، اثنتان بمحافظة البحر الأحمر وواحدة بالقليوبية، وحضانة بمحافظة بنى سيويف.





صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة





أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوى العاملة بقنا منحة عيد الفطر المبارك والعمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لـ 3123 عاملا، بقيمة إجمالية 3 ملايين و66 ألف جنيه، بالاضافة إلى صرف 3 ملايين و227 ألفا و36 جنيها، لـ3410 عاملا غير منتظم، رعاية صحية واجتماعية، منها رعاية صحية بمبلغ 11 ألفا و536 جنيها لـ109 عمال، ورعاية اجتماعية بمبلغ 3 ملايين و215 ألفًا و500 جنيه لـ3301 عاملا.





انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة





واختتمت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، الأربعاء الماضى، أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.





وحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على تفقد سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، للعام الدراسي 2019 - 2020، وذلك بمقر مدرسة القاهرة الرسمية لغات بالقاهرة الجديدة، حيث تفقد لجان الامتحانات، واطمأن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين داخل وخارج اللجان.





صرف كمامات على البطاقات التموينية





قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف كمامة واحدة فقط إجباريا شهريا على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 افراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارا من بداية شهر سبتمبر الحالى.





وناشدت الوزارة بدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتي سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة المصرية) لاستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.





مصر تستقبل 22 عربة ركاب سكة حديد





أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة، ليصل إجمالي ماوصل حتى الآن من العربات إلى 68 عربة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.



