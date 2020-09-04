كارتيرون يشيد بمستوى نجم الزمالك الصاعد

تلقى أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إشادة طيبة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.





حيث استقبل الفرنسي اللاعب بتحية حارة، وعقد جلسة سريعة معه في حضور أحمد شعبان مترجم الفريق نقل له اشادته وتحيته على آداء اللاعب في مباراة بيراميدز أمس، وطالبه بالاستمرارية في تقديم الأفضل، مؤكدا أنه لم يتفاجأ مما قدمه لأنه يعلم إمكانياته وقدراته جيدا.





ومن جانبه وجه اللاعب الشكر للمدير الفني على ثقته مؤكدا له أنه سيكون على قدر الثقة الفترة القادمة.





وحقق الفريق الفوز على نظيره بيراميدز أمس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.



