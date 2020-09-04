شاهد.. سيدة تدعو للسيسي بعد قرار علاجها: ربنا ينجيك يا ولدى

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في شرق القاهرة شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

ووجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق اعلي المعايير الهندسية، كما حرص علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد سيادته علي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.

كما التقي الرئيس باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلي طلبها للعلاج موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق ارقي البروتوكلات العلاجية.

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