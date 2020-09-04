أحمد أمين يعلن انتهاء تصوير آخر حلقات برنامجه "فاميليا"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:58 م
فامليا
فامليا
مي مرسي
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أعلن أحمد أمين عن الإنتهاء من تصوير أخر حلقات برنامج "فاميليا" وذلك من خلال منشور عبر جسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "أمين" في المنشور قائلا: "الفاميليا الموسم التاني.. فركش خلصنا تصوير والمرادي الفاميليا ليها طعم تاني.. قابلت امهات وابهات وازواج.. بشكرهم كلهم انهم نوروني وكان منهم حبيبي النجم بيومي فؤاد والاعلامية دعاء فاروق..
صحيح كل يوم كان الموضوع اللي بنتكلم فيه مختلف.. لكن اقدر اقول ان فيه اجماع ان "مفيش وقت كفاية" هي اكبر حاجة بتبعدنا عن بعض كبار وصغيرين.. اللي يفرح بقى ان كل يوم كنت بشوف قد ايه تأثير الضغط على علاقة الراجل بمراته وله الاب والام بولادهم بيروح ويتنسي وكأنه مش موجود مع وقت قليل حلو وله حضن أو كلمة حلوة..
استنوا قرييب موسم جديد من الفاميليا واهي فرصة تفكرنا كل فترة نوقف جري شوية ولو ساعة نلحق نشبع فيها من بعض..".

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