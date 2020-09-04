خلاف نجم بيراميدز يقربه من الانتقال إلى الزمالك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أقترب نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، من الرحيل عن صفوف الفريق وذلك بعد الخلاف مع مدربه الكرواتي أنتي شاشيتش، في الفترة الأخيرة.

 الخلاف مع دونجا جاء بعد خطأ ارتكبه في مباراة طلائع الجيش، وتسبب في ضربة جزاء لصالح الخصم، سددها أحمد سامي بنجاح، وتحول دونجا على إثر هذا الخطأ  إلى لاعب بديل في مركزه كمتوسط ميدان لصالح محمود حمادة الذي نال إعجاب شاشيتش، الذي تحفظ على تراجع معدلات ركض دونجا وأخطائه في الالتحامات واستخلاص الكرة وإجادة حمادة التمرير للأمام بشكل أفضل من دونجا.

وباتت أيام  دونجا في بيراميدز معدودة، بعد التفاوض للرحيل إلى صفوف نادي الزمالك في الموسم المقبل.

وشارك دونجا بديلًا في لقاء الزمالك أمس الخميس، الذي خسره بيراميدز بثنائية دون رد، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري.

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