قريبا البنوك تبدأ في تحصيل أقساط القروض الشخصية بعد تأجيلها 6 شهور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:19 م
البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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كشفت مصادر مصرفية اليوم الجمعة أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ستبدأ في تحصيل أقساط القروض للعملاء التى طلبت تأجيل سدادها بسبب أزمة كورونا منتصف هذا الشهر.


وكان البنك المركزي اعلن، أنه نظرا لأزمة كورونا سيتم  تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض كروت الائتمان لمدة  لجميع العملاء لمدة 6 شهور بدون أي غرامات.

 

وأوضحت المصادر خلال تصريحات صحفية أنه سيبدأ تحصيل قيمة القرض مضافا له فوائد المدة التى تم تأجيلها دون توقيع أي غرامات تأخير  على العملاء.

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