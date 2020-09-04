بهذه الطريقة.. هايدي رفعت تروج لمسلسل "قوت القلوب"

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حرصت الفنانة هايدي رفعت علي الترويج للجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، وذلك استعدادا لبدء عرضه غدا.





حيث نشرت البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" ، وكتبت :"انتظروا الجزء الثاني من مسلسل قوت القلوب علي قناة الحياة ابتداءً من غدا السبت 5 سبتمبر ، من السبت للأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً.



مسلسل"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي.



وتدور أحداث المسلسل حول "قوت" التي تُجسد دورها الفنانة ماجدة زكي والتي تعمل مدرسة وتحاول رعاية أسرتها، ثم يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات والدته غير المتزنة،و بعد ذلك تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.

