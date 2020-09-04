بهذه الطريقة.. هايدي رفعت تروج لمسلسل "قوت القلوب"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة هايدي رفعت علي الترويج للجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، وذلك استعدادا لبدء عرضه غدا.


حيث نشرت البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" ، وكتبت :"انتظروا الجزء الثاني من مسلسل قوت القلوب علي قناة الحياة ابتداءً من غدا السبت 5 سبتمبر ، من السبت للأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل حول "قوت" التي تُجسد دورها الفنانة ماجدة زكي والتي تعمل مدرسة وتحاول رعاية أسرتها، ثم يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات والدته غير المتزنة،و بعد ذلك تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.

أخبار تهمك

خلاف نجم بيراميدز يقربه من الانتقال إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ميسي يُعلن عن بقائه في برشلونة

منذ ساعة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يتلقى صدمة غير متوقعة

منذ ساعة و 9 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 7 دقيقة

كارتيرون يستقر على رحيل هذا الثلاثي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ريال مدريد هذا الصيف

منذ نصف ساعة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل 3 لاعبين من الزمالك

منذ ساعة

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

04:30 م

عاجل.. ميسي يُعلن عن بقائه في برشلونة

05:01 م

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

05:31 م

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب