أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.





وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.





طقس غدا السبت:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وتكون الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء بينما تكون خفيفة على انحاء متفرقة من جنوب الصعيد.





طقس يوم الأحد:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.





وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق متفرقة جنوب سيناء بينما تكون خفيفة على انحاء متفرقة من جنوب وشمال الصعيد.





طقس يوم الإثنين:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الاثنين المقبل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.





وعن أبرز الظواهر الجوية يوم الاثنين المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق متفرقة جنوب سيناء.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدا السبت بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.





وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.



