ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تنتظر الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة نارية ضد فريق الوداد الرياضي المغربي الشهر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد قرار استئناف البطولة مجددًا عقب فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي بعدما تغلب عليه ذهابًا 2-0 وتعادل الفريقين إيابًا 1-1، بينما صعد الوداد على حساب النجم الساحلي.


موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد:
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 26 سبتمبر الجاري موعدًا لمباراة الذهاب بين الأهلي والوداد في العاصمة المغربية "الدار البيضاء"، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 3 أكتوبر المقبل في القاهرة.

تجاه لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال:
وأكدت تقارير صحفية مغربية أن هناك تجاه قوي داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء لتقام خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت إلي أن الاتحاد المغربي لكرة القدم حدد مواعيد المباريات المؤجلة لبطولة الدوري، وبينها مباراة ديربي الدار البيضاء، بين الرجاء والوداد ضمن الجولة الـ25 وتقرر إقامته يوم 24 سبتمبر، مما يؤكد تأجيل مباريات نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وسيعقد الإتحاد الإفريقي اجتماعا مهما الخميس المقبل لحسم موعد مباريات دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وإن كان التأجيل هو الأقرب حتى شهر أكتوبر.

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