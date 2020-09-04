أول تعليق من حسن شاكوش عقب تكريمه في تونس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش رسالة شكر لتونس وليبيا وذلك عقب تكريمه بجائزة أوسكار وشارك صورة من التكريم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "شاكوش" قائلا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب
شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس شكرا لي كل اهل ليبيا علي التكريم الجميل دا وشكرا لي اهل تونس علي استقبالكم الجميل".

يذكر أن آخر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أغنية "100 حساب" مع المطرب أحمد سعد والتي أحدثت ضجة كبيرة عقب طرحها.

أول تعليق من حسن شاكوش عقب تكريمه في تونس
أول تعليق من حسن شاكوش عقب تكريمه في تونس

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