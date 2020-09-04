عاجل.. جولة تفقدية للرئيس السيسي شرق القاهرة

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية في شرق القاهرة.





وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة شملت مشروعات الطرق والمحاور والكباري بجسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.



