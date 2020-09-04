عاجل.. جولة تفقدية للرئيس السيسي شرق القاهرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية في شرق القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة شملت مشروعات الطرق والمحاور والكباري بجسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي خلال الجولة وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي إكسترا".

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