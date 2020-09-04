تعرف على سيناريوهات عودة الدراسة في مصر



2- تقسيم طلاب المدارس لعدة مراحل، تضم كل مرحلة 3 سنوات دراسية.



3- اقتراح أن يكون العمل في المدارس الحكومية بنظام الفترتين.



4-تطوير الشبكات الإلكترونية في المدارس وربط الطلاب بمنظومة التعليم الجديدة.



5-وضع خطة لخروج الطلاب من المدرسة في أوقات مختلفة تفاديا للزحام.



6-إلزام المتواجدين في المدارس بارتداء الكمامة طوال فترة تواجدهم داخل المدارس.



7- توزيع طلاب المدارس الخاصة، ومنع تواجد جميع المراحل الدراسية في يوم واحد داخل المدرسة.



8-إجراء مسح حراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر وقبل صعوده إلى الأتوبيس.



9-التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين خلال الطابور الصباحي.



10-تقسيم الطلاب على فسحتين بموعدين مختلفين لتقليل التزاحم.



11-إجراء الأنشطة الرياضية بدون تلامس أو بتلامس قليل ومنع الأنشطة شديدة التلامس لحين إشعار آخر.



12-تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج مع وجود فاصل أمان بين منطقة الدخول والخروج.

بمجرد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل والذي يستمر حتى 24 يونيو 2021 ولمدة دراسة تصل إلى 33 أسبوعا، إلا وسادت حالة من الجدل المصحوبة بالتكهنات حول السيناريوهات المتوقعه بعوده الطلاب الي المدارس.الحفاظ علي الطلاب والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد أبرز الشروط التي تعكف وزارة التربية والتعليم علي مراعاتها خلال عودة الدرسة وفقا لعدد من الطرق من أجل تنفيذ ذلك.فيما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من الملامح الرئيسية لخطة حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا.وفيما يلي نرصد أبرز السيناريوهات المتوقعة لعودة الدراسة والطلاب إلى المدارس والجامعات:1- الحضور يومان فقط لبعض المراحل الدراسية وزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد.