لهذا السبب.. حفيد كمال الشناوي مطلوب على "جوجل"

Advertisements

تصدر اسم الفنان كمال الشناوي، تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحات حفيده عمر كمال الشناوي، أثناء حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".



حيث قال عمر كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إنه التحق بمجال التمثيل منذ 4 سنوات، مضيفا:" بدأت بمسلسل الأب الروحي ثم كلبش وتوالت الأعمال الدرامية".



وأضاف "الشناوي":" أنا مهندس معماري تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وجدي كمال الشناوي كان فنانا تشكيليا وكان خريج تربية فنية".

