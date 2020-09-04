من داخل غرفة نومها.. رانيا منصور بالروب عقب زواجها

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خضعت الفنانة رانيا منصور لجلسة تصوير جديدة لها بالروبوذلك عقب واجها بأيام قليله عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "منصور" بإطلالة متألقة بالروب على سريرها ومثيرة، وكانت بشعر منسدل على كتفها وميك أب صاخب وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية لتعليقات وكانت أبرزها "منورة والله صباح الخير عليكي"،"إيه فايدة الصور ديه".



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.