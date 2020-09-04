حمدان بن زايد: الإمارات اهتمت بالعمل الخيري نهجًا وممارسة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
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 قال ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، اليوم، إن الإمارات اهتمت بالعمل الخيري نهجًا وممارسة ووظفت إمكاناتها المادية والبشرية لتعزيز مجالاته المختلفة.

 

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "اهتمت الإمارات بالعمل الخيري نهجا وممارسة ووظفت امكاناتها المادية والبشرية لتعزيز مجالاته المختلفة، وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحقيق تطلعات الدولة وتبني المبادرات الإنسانية والتنموية وتعزيز مجالات العمل الخيري والإنساني إقليميا ودوليا". 

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