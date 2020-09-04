بمشاركة مصر.. تفاصيل انطلاق القمة العالمية للصناعة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
محمد مرسي
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بمشاركة نفين القباج وزير الصناعة المصرية، انطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي انعقدت افتراضيًا بهانوفر بألمانيا بحضور العديد من رؤساء ووزراء دول العالم.

وفيما يلي نرصد أهم المعلومات المتعقلة بالقمة وماهي أهم أهدافها:

1- تهدف القمة الي مناقشة دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واسترجاع النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد كورونا.

2- من المقرر أن تعقد القمة علي مدار يومي "الجمعة والسبت" بمشاركة وزيرة الصناعة المصرية "نيفين القباج ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ولي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"

3- تعد القمة مبادرة مشتركة بين الإمارات و"اليونيدو"، وكانت القمة استهلت أعمالها في 30 يونيو بسلسلة من الحوارات الافتراضية تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية".

4- من المقرر ان تشهد القمة مشاركة من متحدثين بارزين بينهم أنطونيو جوتيريس أمين عام منظمة الأمم المتحدة، ونانا أكوفو أدو رئيس غانا، وجواو مانويل لورنسو رئيس أنجولا.

5- يستضيف المؤتمر، ثلاثي الطاقة الأبرز على الساحة العالمية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

6- سيشهد اليوم الثاني من القمة متحدثين كبار، على رأسهم جايير بولسونارو رئيس البرازيل، وأرمين سركيسيان رئيس أرمينيا وهون سين رئيس وزراء كمبوديا، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

7- يجتمع المتحدثون الكبار في جلسة بعنوان "استعادة الازدهار في عالم ما بعد الأوبئة"، لمناقشة تداعيات كورونا، كما تضم القمة العشرات من كبار المسؤولين العالميين من الوزراء ورؤساء الشركات العملاقة.

8- تجمع القمة أيضا كبار قادة قطاع الصناعة العالمي من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية بهدف عقد حوار عالمي لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في القطاع الصناعي.

9- تعنى القمة بإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي فيما بعد أزمة كورونا التي خيمت على العالم أجمع لتصبح تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أملًا بعصر جديد من النمو.

10- تمكنت القمة منذ انطلاقتها من توجيه تركيز العالم إلى كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كأداة لاسترجاع النشاطات الاقتصادية وإعادة صياغة سلاسل التوريد.

11- تناقش الدورة الثالثة من القمة مستقبل القطاع الصناعي على عدة محاور مثل الاسترجاع الرقمي ودوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي وتنويع سلاسل القيمة العالمية وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات وتوسيع نطاق الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والمهارات وإتاحة المجال أمام التعاون الدولي عبر سلاسل قيمة رقمية.

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