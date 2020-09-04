مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ريال مدريد هذا الصيف

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:32 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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يستهدف مسؤولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد تألقه في الموسم الماضي.

وطلب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ضم سيرجيو ريجيلون ظهير ريال مدريد، خاصة بعد مستواه الرائع في الموسم الماضي، وأنه سيكون إضافة كبيرة للنادي في هذا المركز.

ولعب ريجيلون مع نادي إشبيلية في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ونجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع الفريق الأندلسي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني في هذا المركز، حيث يتواجد لوك شاو صاحب الإصابات المتكررة في السنوات الأخيرة، وأيضاً الشاب الصغير ويليامز.

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