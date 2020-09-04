خطوة جديدة من سواريز تقربه من يوفنتوس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:30 م
لويس سواريز
لويس سواريز
وكالات
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أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نجم برشلونة لويس سواريز قام بالاتصال بقائد يوفنتوس جيورجيو كيلليني قبل الانتقال المتوقع إلى السيدة العجوز.

وأجرى سواريز مكالمة هاتفية بنفسه مع كيليني، من أجل التشاور حول كيفية التعاون بينهما في حالة انتقاله ليوفنتوس، ونسيان كل ما حدث في الماضي بينهما، بعد واقعة "العضة" الشهيرة.

ففي نهائيات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، أثار سواريز جدلا كبيرا، عندما قام بعض كيليني في كتفه، خلال مباراة بين منتخبي إيطاليا وأوروجواي في الدور الأول للمونديال.

ورحب جورجيو كيليني (36 عاما) بهذه المبادرة كثيرا، وأعطى موافقته على قدوم سواريز ليوفنتوس، كما أظهر أعلى درجات الاحترام لزميله المحتمل خلال المكالمة.

وقدم يوفنتوس عرضا لضم سواريز (33 عاما)، الذي سيحصل بموجبه على راتب سنوي نحو 12 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.

وأبلغ الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، سواريز بأنه لن يعتمد عليه خلال الموسم المقبل.

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يوفنتوس لويس سواريز رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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