تامر عبدالمنعم يختار لجنة تحكيم الملتقى الثانى لأفلام المحاولة





أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قرارا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى الثانى لأفلام المحاولة الذى من المقرر إفتتاحه يوم الأحد المقبل بقصر السينما .





تضم لجنة تحكيم الملتقى المخرج أحمد البدرى رئيسا وعضوية كلا مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى .





فى نفس السياق يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما ملتقى أفلام المحاولة فى موسمه الثانى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما .





يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة .



