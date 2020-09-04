تامر عبدالمنعم يختار لجنة تحكيم الملتقى الثانى لأفلام المحاولة
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:32 م
الفجر الفني
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أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قرارا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى الثانى لأفلام المحاولة الذى من المقرر إفتتاحه يوم الأحد المقبل بقصر السينما .
تضم لجنة تحكيم الملتقى المخرج أحمد البدرى رئيسا وعضوية كلا مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى .
فى نفس السياق يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما ملتقى أفلام المحاولة فى موسمه الثانى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما .
يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة .
وينتهى الإفتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن الكورونا التى أقامها القصر اونلاين وقت الحظر ثم عرض ٤ أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى .