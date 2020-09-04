ليبيا تسجل 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس داخل البلد إلى 16,445 حالة.

 

وأفاد الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالات النشطة في عموم المدن الليبية بلغت 14,273 حالة، والمتعافين 1,910 أشخاص، والوفيات 262 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 26,547 مليون إصابة، بينهم أكثر من 874 ألف حالة وفاة، وأكثر من 18,732 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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الالات

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